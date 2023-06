Policistka dala odpoved in šla na OnlyFans

Poklic policistke zagotovo ni lahek, pa tudi plače menda niso pretirano visoke. Ni torej čudno, da se, kljub plemenitemu poslanstvu, marsikatera varuhinja miru in reda raje odloči za manj naporen in bolj donosen posel. V Veliki Britaniji v javnosti trenutno odmeva policistka, ki se je odločila, da bo denar služila na portalu OnlyFans.

Že druga britanska policistka, ki si kruh služi s spletnim slačenjem

Policijska častnica Kerri Andrews je po novem razgaljen model, kruh si služi s pomočjo spletnih oboževalcev, ki jim računa dobrih 12 evrov na mesec. Od policijske službe je ohranila le naziv, predstavlja se namreč kot divja policistka (Officier Wild), kose, podobne pravi policijski uniformi, denimo lisice in kapo, pa s pridom uporablja na posnetkih, seveda v kombinaciji z razgaljenim telesom. Svoje bivše službe ne bo ohranila v lepem spominu. »Na papirju sem bila policistka, vendar moram reči, da sem se pogosto počutila kot zapornica,« je o toksičnem vzdušju v nekdanji službi povedala 41-letnica in dodala, da se je dogajalo marsikaj. Zaradi narave dela je morala vsa ta leta, na policiji je delala od 2015., molčati o mobingu in šikaniranju. Nazadnje ji je prekipelo.

»To je zame popolnoma druga smer, vendar moram začeti spet živeti svoje življenje. Ne delam si več utvar o policijskem poklicu,« priznava. Poziranje jo navdušuje, saj ji z denarjem vred prinaša tudi večjo samozavest. »Rada se dobro počutim v svoji koži in sem samozavestna glede svojega telesa, in ta poklic spodbuja oboje,« razkriva.

Brez ličil in značilne oprave bi v njej težko prepoznali divjo varuhinjo zakona. FOTO: osebni arhiv

Kerri je že druga britanska policistka, ki je z veliko dvigovanja prahu v javnosti zajadrala v vode razgaljenega poziranja na spletu. Prva je bila Samantha Lee, danes bolj znana kot Officer Naughty oziroma poredna policistka. Razgaljala se je že v času, ko je bila še zaposlena na policiji, zato so jo nameravali suspendirati, a je nato kar sama dala odpoved.