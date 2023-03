Po nakupu v tej trgovini z oblačili ženske zbolele za garjami

Nekaj meščanov glavnega črnogorskega mesta Podgorica je inšpekciji prijavilo, da so po nošenju oblačil iz trgovine Zara v Podgorici dobili garje. Po prijavi je sanitarna inšpekcija obiskala trgovino.

Zaradi suma na garje je sanitarna inšpekcija pregledala oblačila v trgovini Zara, je za tamkajšnji medij Pobjeda potrdila direktorica Uprave za inšpekcijske zadeve Ana Vujošević.

V mediju so izvedeli, da nekateri občani sumijo, da so se v omenjeni trgovini okužili z garjami. Navedli so, da so se jim po nošenju Zarinih oblačil pojavili izpuščaji na trebuhu in hrbtu.

»Inšpekcija je prejela prijavo in jo dodelila sanitarni inšpekciji. Ko bo nadzor končan, bomo javnost obvestili o ugotovitvah,« je za Pobjedo povedala Vujoševićeva.

Neuradno so primere garij potrdili, dodali pa so, da število primerov menda ni neobičajno. Garje se največkrat prenašajo z dolgotrajnejšim neposrednim tesnim telesnim stikom, največkrat z ležanjem v isti postelji. Redkeje se bolezen prenaša prek oblačil ali posteljnine. Ker pršice izven kože preživijo le nekaj dni, zračenje posteljnine in oblačil ali njihova neuporaba prekine krog okužbe.