Po 61 letih našli prstan

Barbara Gregory ni mogla verjeti svojim očem, ko je sedem mesecev po moževi smrti našla njegov poročni prstan, ki ga je Glenn izgubil kmalu po poroki. Barbara je ljubezni svojega življenja večno zvestobo obljubila davnega leta 1963 in kot simbol trajne ljubezni, ki bo z leti le še rasla in postajala močnejša, sta mladoporočenca ob svoji hiši v ameriški zvezni državi Kentucky posadila drevo. Dva meseca pozneje je Glenn delal okrog hiše in nenadoma ugotovil, da je prstanec njegove leve roke brez zlatega obročka.

»Takoj sva začela iskati njegov prstan, a Glenn ni natanko vedel, kdaj ga je izgubil niti kje, da ga nima, je ugotovil šele v hiši. Tistega dne sva obiskala vse kraje, kjer je tisti dan hodil, obrnila sva vse mogoče v okolici hiše, kjer je delal, a prstana nisva našla,« se spominja Barbara.

Prstan je bil vseskozi blizu hiše. FOTO: Olena Vasylieva/getty Images

Da se pod drevesom nekaj svetlika, je opazil moški, ki je delal Glennov nagrobnik.

Nesrečni mož se je sčasoma sprijaznil, da prstana ne bo našel, na srečo je vsaj drevo, drugi simbol njune ljubezni, odlično uspevalo in postajalo iz leta v leto višje in bolj košato. Tudi njun zakon je bil iz leta v leto bolj trden in močan, dokler ni Glenn zbolel za rakom in decembra lani umrl. Pokopali so ga na družinski kmetiji in njegova užaloščena vdova je najela kamnoseka, da bi mu postavil nagrobnik. Med delom pa je Jonathan Searcy opazil, da se pod bližnjim drevesom nekaj lesketa.

Reč je izkopal iz tal in izkazalo se je, da gre za zlat prstan – izgubljeni poročni prstan Glenna Gregoryja, ki je 61 let počival nedaleč od hiše zakoncev. Barbara, ki se je v svojega moža zaljubila še kot najstnica, je bila seveda presrečna, da je dobila nazaj prstan pokojnega moža, žal ji je le, da sam ni dočakal trenutka, ko bi si ga lahko znova nataknil na prstanec.