Papeževo darilo za jubilejno leto

Na police knjigarn v približno osemdesetih državah po svetu je pred nekaj dnevi priromala dolgo pričakovana knjiga spominov papeža Frančiška.

Izid Upanja, kot je njen naslov, je bil sicer načrtovan za čas po njegovi smrti, a so spomine na njegovo željo izdali zdaj, ko Cerkev praznuje sveto oziroma jubilejno leto. Soavtor knjige je Carlo Musso, njena posebnost pa je prav v tem, da prihaja od aktualnega, to je živega papeža. Le redko se namreč to zgodi, še en takšen primer iz zgodovine so, denimo, razmisleki o renesansi papeža Pija II.

Cerkev letos praznuje sveto leto. FOTO: Vatican Media/Reuters

Upanje ne prinaša le razmislekov in uvidov svetega očeta, ki tako ali tako zaznamujejo njegovo služenje Cerkvi, temveč tudi številne podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja kot Jorgeja Maria Bergoglia. Tako na primer izvemo, da so se njegovi stari starši in oče Mario za las izognili potovanju čez ocean na potniški ladji, ki je pozneje potonila. »Zato sem danes tukaj,« piše. »Ne morete si predstavljati, kolikokrat sem se za to zahvalil božji previdnosti.«

Med drugim je razkril, da je že skrbno načrtoval svoj pogreb. FOTO: Promo

Otrok italijanskih priseljencev v Argentino je tudi goreč nogometni navijač, še posebno kluba San Lorenzo iz njegove domače soseske v Buenos Airesu. Potem ko je njegov oče v veselju zaradi gola na neki tekmi umrl zaradi infarkta, je kot najstarejši od petih otrok moral hitreje odrasti. Ker se je leta 1990 zavezal, da ne bo več gledal televizije, ga o rezultatih obveščajo pripadniki švicarske garde. V knjigi je 88-letni papež med drugim razkril še, da je že skrbno načrtoval svoj pogreb, na katerem si ne želi pompa – tudi pokopan ne želi biti v Vatikanu.