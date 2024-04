Papagaj razkril nezvestobo in pričal na sodišču

Papagaji so priljubljeni hišni ljubljenčki, ljudem pa je posebno všeč, da ponavljajo veliko izrečenih fraz. To se je že večkrat izkazalo za pomemben dejavnik. Zaradi papagaja se je v težavah znašel anonimni par, zakonca v Turčiji pa sta pristala na sodišču.

Ženska je sumila, da jo mož vara, papagajeve ponavljajoče se fraze pa so sodu izbile dno. FOTO: Gettyimages

Fanta je postavila pred dejstvo

Ženska trdi, da je papiga njenega fanta »spregovorila« o njegovi aferi, saj naj bi nenehno ponavljala, da ljubi žensko po imenu Jess. 25-letnica je pojasnila, da je papiga njenega fanta, imenovana Percy, večkrat izgovarjala ime druge ženske in »kričala, da jo ljubi,« poroča The Mirror.

Čeprav ne ve, ali lahko papigi verjame, je dobila neprijeten občutek. Dejala je: »Predstavljajte si tole: med družinskim srečanjem pri fantovih starših je njihova papiga neprestano ponavljala, da ljubi Jess - to ni moje ime.«

»Svojega fanta sem vprašala, o čem ptič govori, on pa se je samo nasmejal in ga označil za noro in smešno ptico. Ko se je večer nadaljeval, sem opazila, da moj fant nervozno preverja svoj telefon in ga vedno odloži obrnjenega z ekranom navzdol, česar navadno ne počne. Pravzaprav mi je včasih dovolil, da ga občasno uporabljam, takrat pa ne.«

»Papiga je neprestano ponavljala, da ljubi Jess - to ni moje ime.« FOTO: Gettyimages

Ker je želela odgovore, je svojega 26-letnega fanta odkrito vprašala: »Kdo je Jess?« V odgovor se je razjezil in jo označil za negotovo. Kljub temu ni odnehala: »Vztrajala sem in rekla, da se je te tematike ves večer izogibal, nakar je postal še bolj jezen. Njegovi starši so poskušali posredovati in naju pomiriti, a se razjezil še nanju!«

To ni edini primer preveč klepetave papige

Še bolj nenavadna zgodba prihaja iz Turčije. Ko se je neki moški vrnil domov, sta njegovi dve papigi ponavljali stavek: »Mojega moža ni tukaj, pridi!« Tako je ugotovil, da njegova žena čas, ko ga ni doma, preživlja s svojim ljubimcem.

Odvetnik prevaranega moškega je na omrežju X potrdil prisotnost dveh ptic na sodišču, ki sta bili poklicani kot priči.

V podobnem incidentu je izpoved male papige razkrila nezvestobo moškega v Kuvajtu.

Ženska je sumila, da jo mož vara, papagajeve ponavljajoče se fraze pa so sodu izbile dno. Ptica je ves čas ponavljala besede, ki so kazale na to, da ima mož afero s čistilko. Prevarana žena naj bi po zaslugi pernatega prijatelja izvedela resnico, čistilko odpustila in zahtevala ločitev.