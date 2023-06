Naval na nacistične spominke

Avstraliji se obeta zakon, ki bo prepovedal komercialno prodajo in razstavljanje nacističnih simbolov, napoved pa je v javnosti sprožila šokantni val neodobravanja: kot bi bencinska črpalka naznanila, da bo zmanjkalo goriva, kot se je slikovito izrazil Jamey Blewitt, lastnik trgovine z vojaškimi starinami, ki v 14 letih še ni doživel takšnega povpraševanja po spornih spominkih.

Med strankami ni neonacistov

Blewittova prodajalna, največja tovrstna na zahodnoavstralski obali, je imela v zalogi več kot 200 spominkov iz obdobja druge svetovne vojne, tudi nemške vojaške čelade, uniforme, značke, medalje, nekaj kosov orožja, vsi nosijo tudi zloveščo svastiko. Po novici, da bo nov zakon prepovedal promet s takšnimi starinami, so stranke razgrabile skoraj vse, za Guardian pojasnjuje Blewitt, nadvse kritičen do vladnega predloga. »Zbiratelji teh predmetov niso neonacisti, ti namreč kupujejo cenene ponaredke. Zbiratelji so resni ljudje, zainteresirani za nemško zgodovino. Med mojimi strankami ni niti enega neonacista, takšnemu ne bi prodal ničesar,« pojasnjuje Blewitt, ki še zdaleč ni edini nasprotnik napovedanega zakona. Tega naj bi po napovedih podprla večina strank v parlamentu, kar je sprožilo pravi preplah med zbiratelji, ki zdaj mrzlično želijo pokupiti pač vse, kar je še na voljo oziroma kar jim dopušča denarnica.

Neonacizma ne bodo preprečili z omejevanjem zbirateljstva, so prepričani nasprotniki zakona.

Izredno je bilo tudi povpraševanje po predmetih na spletnih dražbah, nedavno so kar razgrabili podpisane fotografije nacističnih krvnikov Adolfa Hitlerja, Heinricha Himmlerja in Erwina Rommela, pa zastave, slike, zapise in druge simbole Tretjega rajha. Trgovci s starinami se strinjajo, da je kakršno koli podpiranje nacistične miselnosti nedopustno, a zakonodajalci neonacizma ne bodo preprečili z omejevanjem zbirateljstva, poudarjajo. Sami sicer podpirajo zamisel o regulaciji področja, denimo s prepovedjo razstavljanja nacističnih spominkov in simbolike v izložbah, prodaja starin pa je zgodba zase in nikakor ne bi smela biti kriminalizirana. Obenem tudi takšni predmeti pripomorejo k ozaveščanju o enem najbolj krvavih obdobij v zgodovini. »Dosegli bodo le to, da se bo prodaja preselila na črni trg in v podzemlje,« se strinjajo trgovci.

Tudi uniforme so med kupci, med katerimi naj ne bi bilo neonacistov, nadvse priljubljene.FOTOGRAFIJI: Zorrilla Subastas/AFP

Toda pobudniki prelomnih sprememb z avstralsko judovsko skupnostjo na čelu so neomajni. Menijo, da zbiratelji in starinarji postavljajo možnost zaslužka pred pravico in etiko, kar je nedopustno, vsakdo, ki ne podpira nove zakonodaje, pa bi se moral sramovati.