Neverjetno, kako visoko je najvišje kolo na svetu (VIDEO)

Prijateljema Nicolasu Barriozu in Davidu Peyrou, se je pred petimi leti med popivanjem rodila nenavadna ideja: domislila sta se, da bi bilo nadvse odlično, če bi izdelala najvišje kolo na svetu. Toda za razliko od drugih podobnih pogovorov, ki potekajo na pijačah v lokalu, sta Francoza mislila resno. Njuna odločnost in marljivost je pred kratkim dala rezultat. Izdelala sta 7,77 metrov visoko kolo, ki ga je mogoče tudi voziti.

5 let je minilo od ideje do izpeljave.

Najprej sta več mesecev sestavljala načrt, nato pa približno dve leti iskala materiale in izdelovala dele. Nastalo je kolo iz jekla in drugih kovin ter lesa. Največje kolo na svetu ima pedala, povezana s 16-metrsko verigo. Sedež in kolesi so standardne velikosti, le da sedež lebdi približno sedem metrov nad kolesoma. Ogromen okvir med sedlom in kolesi je večinoma izdelan iz lesa iz odsluženega pohištva, saj je les po mnenju ustvarjalcev material prihodnosti izdelovanja koles. »Les je z ekološkega vidika zanimiv material. Po mojem mnenju bo v nekaj desetletjih nadomestil zlitino v konstrukciji okvirjev koles,« je prepričan Nicolas.

Najvišje kolo na svetu ima tudi zvonec, s katerim kolesar opozori na svojo prisotnost na cesti v primeru, da ga drugi udeleženci v prometu ne bi opazili, čeprav je to, glede na višino kolesa, seveda težko mogoče.

Krmarjenje kolesa rekorderja ni najbolj preprosta stvar. Da bi ohranil ravnotežje, se mora kolesar premikati s hitrostjo okoli 15 do 20 km/h. Kako kolo deluje, sta njegova ustvarjalca pokazala v mestu Clermont-Ferrand med vsakoletnim kolesarskim festivalom. Na kolo je sedel David, ki je dokazal, da kolo deluje tako, da se je z njim zapeljal 100 metrov. Da ne bi strmoglavil, je bil pripet z varnostnim pasom, kar se je izkazalo za še posebej koristno med zaganjanjem kolesa. Vožnja je uspela in tako je dvojec podrl stari Guinnessov rekord, Prejšnje rekordno kolo je bilo nižje za 36 centimetrov.