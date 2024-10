To je najslavnejše britansko javno stranišče (FOTO)

Vsi vemo, kako neprijetno je, ko se ti sredi mesta zgodi, da moraš iti, kamor gre še cesar peš. Javna stranišča so, ne glede na to, kakšna so, pravi zaklad. Tisto na škotskem otoku Bute pa je nekaj posebnega, saj ponuja tudi zanimivo turistično izkušnjo.

Leta 1899 ga je zgradilo podjetje Rothesay Harbour Trust. Za gradnjo so uporabili najboljše možne materiale ter zapravili zanj danes smešnih 530 funtov (630 evrov). Prvotno je bilo namenjeno le moškim, saj ženske v tistih časih niso smele uporabljati javnih stranišč. Veljalo je namreč, da mora dama potrpeti in počakati, da se vrne v zasebnost svojega doma. Medtem ko je žensko stranišče, ki so ga dozidali leta 1994, popolnoma navadno, moški del sanitarij obiskovalce vrne v preteklost: zaradi odlično ohranjene viktorijanske notranjosti pa je stranišče postalo priljubljena turistična znamenitost.

Stranišče je bilo zgrajeno leta 1899.

Avtobusni izleti po mestu Bute, ki so prej vodili do običajnih znamenitosti, kot sta vila Mount Stuart ter srednjeveški grad Rothesay, se po novem obvezno ustavljajo tudi pred – straniščem.

Visoka ocena

Na turističnem spletnem portalu Tripadviser so mu ocenjevalci, do danes jih je bilo več kot 500, podelili visoko oceno 4,5, pri čemer je pet najvišja možna ocena. Uporabniki stranišče opisujejo kot najboljšo javno zgradbo v Veliki Britaniji in najčudovitejši okras; na Tripadviserju je najvišje uvrščena znamenitost z Buta. Dodatna prednost znamenitosti je, da je tudi dejansko uporabna, storitev pa je obiskovalcem na voljo popolnoma brezplačno. Kako gresta skupaj množica radovednežev in uporaba pisoarja, pa naj povedo tisti, ki so stranišče že preizkusili.

Otok Bute leži ob ustju reke Clyde na jugozahodu Škotske. Od Glasgowa je oddaljen približno dve uri vožnje, vključno s 40-minutnim trajektom.