Najbolj nevarno potovanje na svetu! Meja med kontinenti, ki jo premagajo le najpogumnejši (VIDEO)

Drakeov preliv, ki povezuje južno konico Južne Amerike in Antarktični polotok, je zaradi svojih neizprosnih razmer znan kot najbolj zastrašujoč ocean na svetu. Ta 600 milj širok pas odprtega morja, prepreden z orjaškimi valovi in silovitimi nevihtami, buri domišljijo pustolovcev in straši popotnike.

Kapitan Stanislas Devorsine, izkušen poveljnik polarne ladje Le Commandant Charcot, je preliv opisal kot preizkušnjo, ki zahteva mešanico spoštovanja in strahu. »To ni rutinska naloga,« pravi. »Ocean je močnejši od nas.«

Nepredvidljive nevihte in smrtonosni valovi

Preliv je del najmočnejšega oceanskega toka na svetu, kjer močni zahodni vetrovi, znani kot »rjoveča štirideseta« in »besneča petdeseta«, ustvarjajo valove, ki lahko dosežejo višino do 15 metrov. Ta »učinek lijaka«, kjer se tokovi stiskajo med Južno Ameriko in Antarktičnim polotokom, nevihte naredi še bolj intenzivne.

»Preliv je fascinanten za oceanografe, a prava nočna mora za pomorščake,« pravi Alexander Brearley z britanske antarktične raziskovalne agencije. Njegova ekipa je raziskala tudi podvodne gorske verige, ki povzročajo turbulentne tokove, ključne za uravnavanje globalnega podnebja.

Antarktika. FOTO: Louielea/shutterstock

Pekel na morju

Kapitan Devorsine pojasnjuje, da je načrtovanje poti skozi preliv ključnega pomena. »Skrbno spremljamo vremensko napoved, včasih do šestkrat na dan, da izberemo najbolj varen trenutek za plovbo,« pravi. Čeprav poskrbijo za varnost, se včasih zgodi »Drakeov potres«, kot imenujejo ekstremne razmere, ki so jih nekoč opisovali kot »najbolj kaotične in nepredvidljive na svetu«.

Edwina Lonsdale, direktorica agencije za avanturistična potovanja, svetuje, da si potniki izberejo sodobne ladje z boljšo stabilizacijo, kot sta Greg Mortimer in Sylvia Earle, ki uporabljata patentirane oblike trupa za blaženje valov. »Čeprav je potovanje lahko neudobno, so sodobne ladje neverjetno varne,« poudarja.

Med strahom in navdušenjem

Za mnoge je premagovanje Drakeovega preliva del privlačnosti Antarktike. »Če greste na luno, pričakujete, da bo potovanje neudobno, a vredno truda,« pravi Lonsdale. Fotograf Jamie Lafferty, ki je preliv prečkal že več kot 30-krat, svetuje, da se proti slabosti borite s pravilno pripravo: »Vzemite zdravila proti morski bolezni vnaprej – ko enkrat zbolite, tablete ne bodo več pomagale.«

Drakeov preliv je dokaz človekove želje po raziskovanju neznanega. Navkljub izzivom popotnike na koncu čaka nagrada: ledena divjina Antarktike, ki jih pozdravi z neokrnjeno lepoto in tišino belega kontinenta.