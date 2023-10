Moškim, ki so ji všeč, ponudi vizitko

Najti ljubezen ni enostavno. Še posebno če se po letih zveze ponovno znajdemo v svetu zmenkarij, v tem času pa so se pravila močno spremenila in treba se jim je prilagoditi. To se je zgodilo britanski novinarki Sophie Cockerham, ki se je po sedmih letih razšla s partnerjem in se po mesecih žalovanja odločila, da je čas, da se začne družiti s predstavniki nasprotnega spola in morda spozna koga, ki bi ji spodnesel tla pod nogami.

Po nekaj neuspešnih poskusih spoznavanja na »stari« način, torej v kavarnah, knjižnicah, parkih, je ugotovila, da drugače kot s pomočjo spletnih strani in aplikacij ne bo šlo. Uredila si je nekaj profilov, dala predsodke na stran in začela drsati s prstom po ekranu levo in desno. Kljub temu da je na tak način spoznala veliko moških, pa so bili ti, kot pravi, najbolj čustveno nedostopni primerki v Londonu.

Z aplikacijami ni imela sreče. FOTO: Getty Images

Metoda je menda izjemno priljubljena v New Yorku.

Nov pristop – vizitke

Nekaj časa je razočaranja poskušala ignorirati, a bilo jih je preveč in ugotovila je, da to pač ni zanjo. Nato je na družbenem omrežju naletela na nov pristop – vizitke. Metoda je menda izjemno priljubljena v New Yorku in Sophie si je mislila, da če je dobra za uspešne in pomembne Newyorčane, zakaj ne bi bila zanjo. Natisniti je dala nekaj deset vizitk, ki so bile poslovnim podobne le po obliki. Namesto zgolj imena in priimka, naziva in kontaktov je nanjo dala napisati: »Živijo. Všeč si mi. Ime mi je Sophie. Dovolj imam aplikacij za zmenkarije. Če sem tudi jaz tebi všeč, me kontaktiraj.«

Tudi »stari« način spoznavanja moških ni dal rezultatov. FOTO: Motortion, Getty Images

Dodala je elektronski naslov in ime, pod katerim jo najdejo na družbenem omrežju, ter se odpravila na ulice. Popolnim neznancem, ki so ji bili na prvi pogled všeč, je delila vizitke. »Sprva sem se počutila neverjetno neumno, kot da razdeljujem letake pred odprtjem nove trgovine. Mnogi so me tako tudi obravnavali, torej povsem ignorirali. To je seveda močno omajalo mojo samozavest, a sem se odločila, da nadaljujem, in postalo je lažje,« pravi novinarka, ki je nato nestrpno čakala, da jo bo kdo kontaktiral.

Po nekaj dneh, ko se ni oglasil nihče, so jo začeli obhajati dvomi, nato pa ji je zaigralo srce, ko je dobila novo prošnjo za prijateljstvo ter sporočilo enega od simpatičnih neznancev, ki je bil nad njenim pristopom navdušen. »Rad bi se ti zahvalil za vizitko, mislim, da je bilo zelo pogumno od tebe, da si se zadeve lotila na tak način, in narisala si mi nasmeh na usta,« se je začelo sporočilo, ki je tudi Sophie narisalo nasmeh na usta. Žal se je nadaljevalo s priznanjem, da je že zaseden, a je sporočilo dalo Sophie dovolj zagona, da se je odločila, da bo vizitke podarjala naprej.