Morski psi imajo 100-krat višjo vsebnost kokaina v organizmu kot druge morske živali

Znanstveniki so odkrili, da imajo morski psi, ulovljeni ob brazilski obali, 100-krat višjo vsebnost kokaina v organizmu kot druge testirane morske živali. Šokantno odkritje je lahko posledica zaužitja zdravil iz človeških iztrebkov.

Na raziskovalnem centru za biološke znanosti Oswaldo Cruz Foundation v Braziliji so testirali 13 morskih psov, ki so plavali v južnem Atlantiku blizu Ria de Janeira. Ugotovili so, da ima vsak od njih v jetrih in mišicah visoko raven prepovedane snovi.

V prispevku, objavljenem v Science of the Total Environment, ugibajo, da bi morski psi drogo lahko dobili iz iztrebkov uporabnikov kokaina, odplaknjenih v ocean. Znanstveniki menijo tudi, da bi morski psi lahko prišli v stik z odpadki iz tovarn prepovedanih drog in bili »kronično izpostavljeni« tej drogi.

Članica raziskovalne skupine, dr. Rachel Ann Hauser-Davis, je dejala, da je to »zaradi človeške uporabe kokaina v Riu de Janeiru in izpusta človeškega urina in blata v kanalizaciji, pa tudi iz nezakonitih laboratorijev«.

Napadli deskarje

Ekipa je raziskala še, ali so morski psi zaužili zaloge, ki so jih tihotapci odvrgli v vodo, vendar so sklenili, da je to manj verjetno. Bojijo se, da bi snov lahko skrajšala pričakovano življenjsko dobo morskih psov, poškodovala njihov vid in vplivala na njihove lovske sposobnosti. Dokazov, da bi živali »ponorele«, naj ne bi bilo, poroča The Telegraph.

Novica sledi poročilom o morskih psih, ki naj bi besno napadli deskarje v ZDA, bili pa naj bi pod vplivom kokaina. Tihotapci domnevno odvržejo pakete s prepovedano drogo, da bi jih pobrali pozneje ali samo zato, da bi pobegnili organom pregona. Pakete najdejo morske živali in jih zaužijejo. Znano je, da so tako odvržena mamila občasno naplavljena na plažah Floride.

V odzivu na novico se na družbenih medijih kar nizajo šale na ta račun, pri čemer se sklicujejo na filma Žrelo in Medved na koki.