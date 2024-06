Med rojevanjem je dvakrat umrla

Si predstavljate, da gledate samega sebe, kako umirate? Prav to se je, in to za nameček med porodom, zgodilo 36-letni Keeley Wilson iz Rochdala v Veliki Britaniji. Njen zadnji spomin, preden je izgubila zavest, je ravna črta na zaslonu, na katerem so zdravniki spremljali bitje njenega srca.

Kot bi gledala film, ki pa se je izkazal za grozljivko, saj je bila sama v glavni vlogi umirajoče, je tudi zaslišala pisk, ki tako na televiziji ali filmskem platnu kot v resničnem življenju opozarja, da se je pacientu ustavilo srce. Naslednja slika, ki jo je videla, je bil obraz anestezista, ki je opravljal kompresijo na srcu, nato pa se ji je srce ustavilo še drugič.

Z dojenčico je vse v redu. Simbolična fotografija. FOTO: Victor Caicedo/Getty Images

Ko se je znova zavedla, pa nepopisna sreča: zaslišala je jok svoje novorojenčice Sophie. Zdrava hči je odtehtala grozo zaradi dogodkov, pa tudi posledice – med oživljanjem so ji namreč zlomili rebra, trpi pa tudi za posttravmatskim sindromom. Zakaj se je turistični delavki 18. maja med carskim rezom ustavilo srce, zdravniki ne znajo razložiti.

»Babice, moj osebni zdravnik in anesteziolog so rekli, da ne vedo, kako se je lahko to zgodilo. Vsi so bili videti šokirani. Vse, kar so mi povedali, je, da je to ena od stvari, ki se jih ne da razložiti. Ne vem, kako naj se počutim ob tem,« pravi Keeley.

Mama dveh, ki bi resnično rada dobila odgovor na vprašanje, kaj se je pravzaprav zgodilo, pravi, da je bila najtežja stvar ob okrevanju to, da zaradi hudih bolečin približno dva meseca ni mogla pestovati svoje mlajše hčerke. »Želela sem si jo crkljati, pa nisem mogla – zaradi tega sem se počutila kot zguba in skrbelo me je, da se ne bova povezali. Prvič, ko sem jo dvignila in objela, se mi je zdelo čudovito. K sreči sva pozneje vzpostavili res močno vez: mislim, da so naju navsezadnje težave le še zbližale,« pravi Keeley.