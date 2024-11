Knjižničarka postala domina

Verjetno se je njeni okolici zdelo, da živi svoje sanje. Šestintridesetletna Lindy Myles iz ameriške zvezne države Oklahoma je že kot najstnica delala v knjižnici, kjer se je nato tudi zaposlila, prakso pa je nadgradila še z magisterijem iz bibliotekarstva.

A nekega dne se je odločila za popolnoma novo karierno smer: odprla je račun na spletni platformi onlyfans ter začela služiti s pripovedovanjem žgečkljivih šal in dominiranjem, ki, kot razlaga, obsega fetišistične spolne igrice, a tudi življenjske nasvete.

Nekoč sanjska služba ji nenadoma ni več dišala. FOTO: Jovan_epn/Getty Images

Začela je s preprostim snemanjem same sebe v erotičnem perilu, po 10 mesecih objav pa je postala bolj pogumna, poleg tega pa so jo stranke začele zasipati z nenavadnimi zahtevami, na primer, naj se dela, da je velikanka. Za vsako sejo, v kateri se je pretvarjala, da je velikanka in poskušala pojesti svojo stranko, je prejela med 400 in 450 evri. Dodatnih 50 je prejela, če je na koncu potegnila vodo v praznem stranišču – kot da je stranko izločila in odplaknila.

Ima tudi pravo službo

Zdaj je zamenjala platformo onlyfans za mintstars, saj ima ta, kot pravi, več varnostnih ukrepov, svoji novi dejavnosti pa se ne namerava odreči. Na ministars ponuja dva profila, enega za tiste, ki iščejo domino, in drugega, na katerem pripoveduje žgečkljive šale v evinem kostumu.

Žgečkljive šale mi polnijo dušo, ta svet potrebuje malo neumnosti.

Ima tudi pravo službo, zaposlena je v marketingu, vendar pa, kot pravi, uživa pri snemanju žgečkljivih vsebin, saj ji to pomaga odkrivati njeno lastno spolnost. »Uživam v vlogi domine in uživam v delu v resničnem življenju, vendar je včasih tudi zelo naporno. Žgečkljive šale mi malo bolj polnijo dušo – ta svet potrebuje malo neumnosti,« meni. Kot pravi, njeno delo na platformi večinoma sloni na pogovoru, zato ga lahko opravlja kjer koli in kadar koli. Tako se je ob neki priložnosti na primer s stranko pogovarjala na stranišču v trgovskem centru.