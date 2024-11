Je konec sveta bližje, kot si mislimo? Pretresljive napovedi slavnega fizika o prihodnosti

Slavni fizik Stephen Hawking je pred svojo smrtjo opozoril, da bi človeštvo lahko uničilo Zemljo prej, kot si mislimo. Leta 2017 je na konferenci napovedal, da nas do leta 2600 čaka katastrofa, če ne spremenimo svojih navad.

Avtor slavne knjige Teorija vsega in dolgoletni profesor matematike na Univerzi v Cambridgeu je bil sicer znan po svojih pesimističnih napovedih glede prihodnosti človeštva. Njegova morda najbolj znana napoved pa je vključevala leto, na katero bi morali biti še posebej pozorni.

Globalno segrevanje, jedrska vojna, pandemije ...

Pred svojo smrtjo je Hawking napovedal, da nas v manj kot 600 letih čaka katastrofalni scenarij. Na znanstveni konferenci Tencent WE Summit novembra 2017 je napovedal, da bosta rast prebivalstva in poraba energije naš planet spremenila v »ogromno ognjeno kroglo«, če ne bomo spremenili svojih navad.

Hawking je kot glavne nevarnosti za Zemljo izpostavil globalno segrevanje, jedrsko vojno, umetno inteligenco in pandemije. Po njegovem mnenju imamo še čas za ukrepanje, vendar moramo hitro spremeniti smer, da bi preprečili najhujši scenarij.

Čeprav so se pojavile trditve, da je NASA podprla njegovo napoved, so v ameriški vladni agenciji to zanikali. Kljub temu vesoljska agencija opozarja na globalne grožnje, podobne tistim, ki jih je napovedal Hawking.