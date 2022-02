Ima najdebelejše sramne ustnice (FOTO)

Njena obsedenost s plastičnimi posegi jo je ponesla v svet, Mary Magdalene, kot je bilo dolgo njeno umetniško ime, pa se je nedavno preimenovala v Sebastiana Picklesa. Po novem je prepričana, da je v resnici istospolno usmerjeni moški, zato načrtuje nove operacije.

Načrtuje vsadke v stegnih

Komaj 25-letna Kanadčanka je preobrazbe začela pred štirimi leti in šokirala svoje bližnje. Najprej si je enormno povečala prsi, nato zadnjico, in ker ni bila zadovoljna z običajnimi sramnimi ustnicami, si je vsadke omislila tudi na intimnih predelih in svet presenetila z najdebelejšim ženskim spolovilom.

Posege ji opravljajo v Turčiji.

Nekoč simpatična natakarica, nato slačipunca, danes pa zvezdnica instagrama, ki iz dneva v dan preseneča z novo podobo, pa zadnje čase ugotavlja, da se v resnici že dolgo počuti kot moški, čeprav ji je žensko telo prav tako všeč. Zato bo obdržala vse, kar si je do zdaj omislila, dodala pa si bo vsadke v stegna, da bodo ta videti bolj možata; po vseh liposukcijah so namreč noge preveč suhljate, da bi bile prepričljivo moške, pojasnjuje. No, in ker je nad debelo vagino tako zelo navdušena, se bo penisu odpovedala, še pojasnjuje Mary oziroma Sebastian, ki se po preobrazbo z Otoka običajno odpravi v Rusijo, zadnje čase pa še raje v Turčijo.

4 leta že intenzivno spreminja svoj videz.

Kot rečeno, se je njena preobrazba začela leta 2018, od takrat pa ima poleg naštetega še nove zobe, preoblikovan nos, dvignjene obrvi, popravljene ličnice in napihnjene ustnice; najprej si je želela videza barbike, a si je premislila in raje izbrala druge skrajnosti. Tveganj in posledic tolikšnega poseganja v telo se ne boji, čeprav je med povečavo sramnih ustnic skorajda izkrvavela, se spominja.