Donald Trump se nenavadno primerja z mrkom (VIDEO)

Donald Trump je predstavil nenavaden nov video za kampanjo, v katerem njegova velikanska glava zakriva sonce, medtem ko Severno Ameriko zajame popolni sončni mrk.

»Veliki ameriški mrk« naj bi v ponedeljek popoldne zajel nebo nad Mehiko, Združenimi državami in Kanado. Videlo se bo, kako luna prehaja med Soncem in Zemljo, kar bo povzročilo minuto skoraj popolne teme – ki se po podatkih Nase v Severni Ameriki ne bo ponovila do leta 2044.

Nazadnje, ko je Amerika 21. avgusta 2017 videla redek pojav, je Trump kot predsednik ZDA ponosno stal na Trumanovem balkonu Bele hiše. 77-letnemu republikancu so se na spletu posmehovali, potem ko so ga posneli, ko je kljuboval nasvetu strokovnjakov: strmel je neposredno v žgoče sonce brez zaščite za oči.

Po sedmih letih Trump spet zbuja pozornost na internetu zahvaljujoč nenavadnemu promocijskemu videu na temo sončnega mrka pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 5. novembra.

Najpomembnejši trenutek

Da bi opozoril na redek dogodek, medtem ko ga je uporabil kot odskočno desko za svojo kampanjo, je Trump v ponedeljek zjutraj s sledilci delil 85-sekundni posnetek. »Najpomembnejši trenutek v zgodovini človeštva … se bo zgodil leta 2024,« piše s krepkimi črnimi velikimi tiskanimi črkami, medtem ko v ozadju žari sonce.

Posnetek prereže na desetine ljudi, ki nosijo očala za mrk in se čudijo, ko gledajo v nebo, ko se črn predmet počasi premika pred sonce. Na polovici videoposnetka je zasuk: predmet, ki zakriva sonce, ni luna. To je Trumpova velikanska glava.

Množice so ujete med kričanjem in navijanjem, preden se na zaslonu pojavi napis »Rešili bomo Ameriko.«

Le eno uro pred objavo videoposnetka je nekdanji predsednik napisal množico objav o tem, da je 5. november »dan krščanske vidnosti«, in ponovno potrdil, da bo to »najpomembnejši dan v zgodovini ameriškega naroda«.

Nacionalne ankete kažejo, da sta predsednik Joe Biden in Donald Trump trenutno izenačena v predsedniški tekmi leta 2024, sedem mesecev preden volivci oddajo svoj glas, poroča mirror.co.uk.