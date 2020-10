Čigavih je pol milijona v kleti?

Razkošno stanovanje stoji na elitni pariški lokaciji. FOTO: Olrat/Getty Images

Podedovala je razkošno stanovanje, a tudi kup težav. Lastnica drage nepremičnine, le streljaj od znamenitega Eifflovega stolpa, je po materini smrti podedovano stanovanje sklenila prodati, a se je zataknilo pri kleti.Sama ni natanko vedela, katera klet ji pripada, zato je za pomoč zaprosila nepremičninskega agenta. Ko pa sta odkrila prostor, je bil ta zapahnjen in zaklenjen z neznano ključavnico, ki je razpoložljivi ključi niso odklepali. Poizvedovanje med drugimi stanovalci, ali so si morda nezakonito prilastili kletni prostor in ga uporabljali kot svojega, ni obrodilo sadov, prav tako ni bilo znano, ali je pokojna klet morda komu oddala v najem, zato so pristojni v prostor vlomili in naleteli na neverjetno odkritje.Kovček, v katerem je bilo v različnih bankovcih med 500.000 in 600.000 evri gotovine, novi lastnici pa se še sanja ne o izvoru nesramnega bogastva. Ker je bilo tako skrbno skrito, je zelo verjetno, da je plod nečednih in nezakonitih poslov, zato so ga prevzeli kriminalisti, ki bodo ugotavljali ozadje in morebitno finančno kaznivo dejanje.Zanimive najdbe v pariških zgradbah niso takšna redkost, pred mesecem dni so francoski mediji denimo poročali o 30 let starem truplu v kleti propadajoče meščanske graščine, le nekaj minut od kompleksa Les Invalides, v katerem biva francoski premier.