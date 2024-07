14 dijakov zaradi izredno pekočega čipsa pristalo v bolnišnici

V Tokiu so v torek 14 dijakov prepeljali v bolnišnico, ker so jedli izredno pekoč čips, ki ga je eden od dijakov prinesel v šolo. Vse so obravnavali zaradi blažjih simptomov. Podjetje, ki proizvaja čips, se je že opravičilo za morebitne nevšečnosti, poroča britanski BBC.

Čips je poskusilo približno 30 dijakov. Kmalu zatem so nekateri med njimi pričeli tožiti zaradi slabosti in bolečini okoli ust. Šola je zaradi tega poklicala na pomoč. V bolnišnico s prepeljali 13 deklet in fanta, ki so bili pri zavesti, trpeli pa so za blažjimi simptomi.

Podjetje Isoyama Corp, ki proizvaja pekoči prigrizek, se je v izjavi opravičilo za kakršnekoli nevšečnosti, ki so jih povzročili strankam, in dijakom zaželelo hitro okrevanje.

Spletna stran podjetja je polna opozoril za tiste, ki bi čips radi poizkusili. Za osebe, mlajše od 18 let, velja prepoved čipsa, saj je preveč pekoč, podobno ga odsvetujejo osebam z visokim krvnim tlakom. Podjetje pa tudi ljubiteljem pekoče hrane svetuje, naj čips jedo s previdnostjo. Čips je namreč »tako pekoč, da lahko povzroči bolečino«. Svetujejo še, da naj ga ljudje ne jedo, ko so sami.

Čips je tako pekoč zaradi močnega feferona, ki ga pridelujejo v severovzhodni Indiji, kjer je poznan kot bhut jolokia. Čeprav je v rabi v receptih v Indiji in drugod, velja za enega najbolj pekočih čilijev na svetu.

Nekateri uporabniki omrežja X so se na novico o hospitalizaciji dijakov odzvali tako, da so objavili »merilnik pikantnosti«, da bi prikazali, kako pekoč je čips, drugi pa so posneli svojo mučno izkušnjo poizkušanja čipsa in posnetke objavili.

V enem od posnetkov se uporabnik zdrzne, izkušnjo opiše kot bolečo in jo primerja z bolečino ob ledvičnih kamnih.