Trume zaradi plesa v Tivoliju

»Trume ljudi, ki so se v soboto zvečer valile proti Tivoliju, so tudi naključnemu mimoidočemu pokazale, da se bo v dvorani Tivoli dogajalo nekaj posebnega. Dogodek je bil državno prvenstvo v standardnih plesih, na katerem je občinstvu svoje zavidljive spretnosti predstavilo 115 parov vseh kategorij,« se je začel prispevek v Slovenskih novicah decembra 1991.



Ples je bil v Sloveniji venomer na vrhu zanimanja med občinstvom, ki je v Tivoliju oboževalo še košarko in hokej, tisti decembrski večer pa je bil očitno res nekaj posebnega. Kakor koli, vrhunec je bila razglasitev najboljših plesalcev v Sloveniji leta 1991. Pri članih sta to postala Marko Tumpej in Sabina Višnjevac iz Plesnega kluba Bolero. Čestitkam kar ni hotelo biti konca. Oba sta pozneje – v družbi z drugouvrščenima Andrejem Škufco in Katarino Venturini – predstavljala Slovenijo na uradnem evropskem in svetovnem prvenstvu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: