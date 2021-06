Obujamo spomine: kako je mlada Slovenija privabljala tuje turiste

Pred 30 leti se je Slovenija na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu pojavila kot nova država. Z njeno samostojnostjo je bil turizem postavljen pred izziv: Slovenijo znova umestiti ob bok znanim in uveljavljenim turističnim destinacijam. Kljub dotedanji turistični razvitosti je z desetdnevno vojno in osamosvojitvijo izgubila privlačnost. V letu 1991 se je število vseh turistov v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšalo za skoraj 44 odstotkov, obisk tujih gostov pa za kar 73 odstotkov. Upad slednjih se je nadaljeval tudi leta 1992, ko jih je v Slovenijo prišlo še 20 odstotkov manj. Leta...