Kresnikovih 30 let

Kresnikovo nagrado od 1991. podeljuje Slovenskim novicam sestrski časnik Delo za najboljši slovenski roman preteklega leta. Komisija je bila na začetku šest- ali sedemčlanska, pozneje petčlanska. Pravila nagrajevanja ne vsebujejo seznama kriterijev, po katerih bi komisija presojala in utemeljevala izbor, računa se na strokovno kompetenco in avtoriteto žirantov.V prvem letu, leta 1991, nominacij še ni bilo, v žiriji pa so bili:(predsednik),. Prvi dobitnik nagrade kresnik je bilza roman Kristalni čas, ki je izšel pri DZS. Leta 1992 pa je nagrado prejelza roman Namesto koga roža cveti.Dobitnica lanskega kresnika je bilaza roman Ivana pred morjem.