Zvezdnico so v najstništvu izključili iz kar petih srednjih šol (Suzy)

Rodila se je v Teksasu, njena mama je iz Dominikanske republike, oče pa Portoričan. Na obeh koncih sveta je živela, dokler se ni pri sedemnajstih preselila v New Jersey. Ima deset bratov in sester. V najstništvu so jo izključili iz kar petih srednjih šol, želja po igralstvu in še bolj režiji je v njej tlela, vse dokler ni leta 2000 premagala drugih 350 deklet in zaigrala v filmu Girlfight o mladi boksarki.

Kar nekajkrat je bila v težavah zaradi prehitre vožnje ali vožnje pod vplivom akohola. FOTO: Profimedia

Mayte Michelle Rodriguez je 12. julija praznovala 46. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Njen talent je navdušil režiserja Hitrih in drznih, ki je lik Leticie ustvaril zanjo. Postala je del franšize o hitrih avtomobilih, njena kariera se je hitro začela vzpenjati. Med drugim je igrala še v nadaljevanki Skrivnostni otok, za vlogo je celotna ekipa prejela nagrado SAG, in filmih Nevidno zlo, Mačeta ter Alita: Bojni angel.

V filmu Girlfight je nastopila kot mlada boksarka. FOTO: Profimedia

Vlogo v Hitrih in drznih je večkrat ponovila, saj imamo do sedaj že deset delov. FOTO: Profimedia

O zasebnem življenju raje molči, čeprav je odkrito priznala, da ima rada tako fante kot dekleta.

Kot policistka, ki se znajde na nenavadnem otoku po letalski nesreči, v Skrivnostnem otoku. FOTO: Profimedia