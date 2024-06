Tone Fornezzi - Tof je rojen z ascendentom v čustvenih, muhastih, zamerljivih, družinsko naravnanih, občutljivih ribah. Za ostrim in namazanim jezikom se skriva mehka sredica, ki je tudi razlog za to, da na še tako kočljive in boleče teme pogleda s humorjem. Čeprav uživa v druženju z različnimi skupinami, ljudmi, znanci, ceni tudi zasebno življenje, v katerem so tisti, ki jim lahko zaupa in se nanje zanese. Da je bila njegova kariera uspešna, je poskrbela Venera na vrhu desete hiše, ki mu je prinašala priložnosti. Hiša kariere je obarvana z znamenjem rib, kar kaže njegovo karizmo in sposobnos...