Kljub muhastemu in nepredvidljivemu vremenu, ki nas je doletelo letošnje poletje, so številni znani obrazi v minulih tednih redke lepe in sočne dneve izkoristili v družbi in objemu svojih boljših polovic. Nekateri so skupne trenutke v dvoje ovekovečili in romantične utrinke delili s spletnimi prijatelji. Tako so dokazali, da je poletje samo po sebi eno najbolj romantičnih in strastnih obdobij. Senka Umek v poletnem času na Hvaru že nekaj let skrbi za nore zabave v enem od tamkajšnjih klubov. Najsrečnejša je, kadar je ob njej njen najdražji Uroš, bolje znan kot DJ Umek. Tudi letos sta nekaj ča...