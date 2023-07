Zaljubljena mamica na počitnicah (Suzy)

Njej res nikoli ni dolgčas. Le kako bi ji bilo ob dveh tako simpatično navihanih sinovih. Dvojčka Viktor in Filip skrbita, da je Manja Stević vedno v pripravljenosti. Zlasti na morju, kjer so ves čas v pogonu. Vendar voditeljica tudi med dopustom združuje starševsko skrb in ljubezen do mode ter nas obvešča o najnovejših trendih.

Njena oblikovalka in prijateljica Lara Bernot jo je presenetila s pisano opravo za na plažo. Hitro je ovekovečila počitniške trenutke in dokazala, da premore veliko humorja na svoj račun. »Mama na plaži, s trebuhom na straži,« je spesnila komentar pod fotografijo. Še prej pa je za hip pokazala svojega novega postavnega fanta, ki je dodaten razlog za vroče, brezskrbno poletje. To je v opoju toskanskih lepot še bolj čarobno.