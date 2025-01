Za narodov blagor! Poglejte, kakšna smetana se je udeležila premiere (Suzy)

Ko v gledališču uprizarjajo dela Ivana Cankarja, je to praznik. Na premieri že dolgo nismo videli toliko znanih obrazov, niti na odru takšne izjemne igralske zasedbe, ki je pod taktirko režiserja Vita Tauferja ustvarila kalejdoskop igralskih stanj in prepričljivih miniatur. »Kaj takó rezkega in resničnega nisem napisal še nikoli. Vso gnilo ljubljansko družbo z njenimi gnilimi nazori sem spravil na oder,« je Cankar pred več kot stotimi leti pokomentiral svojo novo igro bratu Karlu.

Bi današnja slovenska družbenopolitična elita preživela njegov strupeni pogled? Ali besedna zveza narodov blagor še vedno zmaguje? Volivci res nasedamo ideji, da smo ta narod mi? Koga volimo?

