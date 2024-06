Serija Skrito v raju: Vse, česar niste videli in vedeli (Suzy)

Serija, ki je navdušila gledalce različnih starosti, je brez lažne skromnosti postala eden večjih televizijskih fenomenov pri nas. Glavni igralci in igralke so oblegani kot svetovni zvezdniki, predvajati so jo začeli celo na Hrvaškem, kjer se je vse začelo. Zgodbo so namreč posneli v izmišljenem kampu v Istri, ki v resnici leži v Novigradu. Medtem ko ljubitelji prigod iz kampa Paradiso nestrpno pričakujejo drugo sezono, razkrivamo zanimivosti in malce manj znane dogodivščine iz zakulisja snemanja. Pri seriji je sodelovalo več kot 200 ljudi, rednih članov ekipe je bilo okoli 130. Vseh statisto...