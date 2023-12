Vesele Štajerke odpihnile prah z inštrumentov (Suzy)

Prihodnje leto bo minilo 30 let, odkar so na glasbeno sceno stopila dekleta, ki so oblekla narodno nošo in nas začele razveseljevati s polkami in valčki. Vesele Štajerke so bile prvi dekliški narodnozabavni ansambel pri nas, ki je oral ledino in se kmalu okrepil še s četrto članico. Povsod so žele uspehe, tudi na festivalih, predvsem pa se pri poslušalcih zasidrale v ušesa in srca s številnimi uspešnicami.

Pred desetimi leti so v Vojniku takole proslavile 20. obletnico. FOTO: osebni arhiv

V tem času so Loti Žlaus, Vida Golob (prej Sadek), Marjana Rakovnik (prej Hercog) in Mojca Črešnar predstavile veliko skladb, ki so postale uspešnice. Zdaj so se odločile odpihniti prah s svojih inštrumentov in se znova podati na sceno. Za to priložnost so se že zbrale v studiu, kjer bodo posnele novo polko avtorjev Jožeta Burnika in Vere Šolinc z naslovom Ti zaspanka. Ni težko uganiti, da je posvečena mali punčki, ki je največji zaklad vsake mamice. Je njena mala roža, za katero trepeta vsako mamino srce.

Postale so mamice

Nič drugače ni pri Veselih Štajerkah, ki so v tem času tudi že vse postale mamice. Klubu mamic se je lani zadnja pridružila Loti, ki se je razveselila hčerkice Sofie, sicer dela v vrtcu. Vida je mamica sinu Žigi in hčerki Kaji, Marjana ima sina Lenarta, Mojca hčerkici Evito in Seleno.

Dame z 'očetom' Jožetom Žlausom FOTO: osebni arhiv

Mojca je v tem mesecu še najbolj zaposlena, saj v Slovenski Bistrici vodi hotel Leonardo, Vida je prav tako vzgojiteljica v vrtcu in ima zelo dinamično delo, saj je v zadnji skupini predšolskih otrok. Njen sin Žiga je že šestošolec, ki očitno stopa po njenih stopinjah, saj že obiskuje glasbeno šolo in igra kitaro, medtem ko je Kaja še v vrtcu, a prav tako zelo rada poje in pleše. »Veliko in radi pojemo vsi, tudi mož se nam pridruži. Sicer pa se z veseljem potepamo po naši lepi deželi in zunaj nje,« nam zaupa.

Tako se je začelo pred 30 leti. FOTO: osebni arhiv

Marjana se spominja, da je bil veseli december, preden je postala mamica, vedno zelo vesel. »Veliko je bilo nastopov in neprespanih noči. Odkar je z nama Lenart, se z Gregorjem, ki je prav tako muzikant, trudiva, da smo čim več skupaj. Sin se zelo rad sanka in ustvarja božične okraske, skupaj pečemo piškote in se igramo. Komaj čakamo, da bo sneg pobelil hribe, da bomo priredili tekmovanje v sankanju,« pravi Marjana.

Imele so pomoč

Vesele Štajerke so sicer občasno imele v svoji sredi še druge glasbenice, ki so jih nadomestile in jim pomagale: Anito Vodišek, Marjanco Kirn, Klementino Belaj, Moniko Mlinar in Evo Šolinc. A v osnovi so Loti, Marjana in Mojca, ki so začele skupno pot, združil pa jih je Lotin oče Jože Žlaus, obstale, vmes se jim je kot četrta članica pridružila še Vida.

Imele so čast, da so se še fotografirale z legendarnim Slavkom Avsenikom FOTO: osebni arhiv

In s katerimi uspešnicami so se pri ljudeh zapisale v zgodovino? Ena prvih je bila Smo tri vesele Štajerke, Ljubček moj, srček moj, Hanzi, Za vsak slučaj, Štajerka v planinah, Ljubezen je igra, Na Štajersko gremo in številne druge. Niso še rekle zadnje in prihodnje leto, ko bodo praznovale trideset let, se lahko nadejamo še kakšne nove skladbe, poleg polke Ti zaspanka, ki jo bodo predstavile prav kmalu.