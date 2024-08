Večna lepotica Nina Gazibara je dobra vrtnarica (Suzy)

Naša čudovita Nina Gazibara je letom navkljub še vedno videti kot manekenka. Poletje je s svojim dragim Markom začela v Grčiji, kot je zdaj to že njuna navada, nadaljevala pa sta ga na Hrvaškem. »Namakanje v toplem morju pod borovci s hladno pijačo, ko se aktivnosti upočasnijo in lebdiš z vsemi štirimi na hrbtu in ušesi pod gladino. Ko utihne zunanji vrišč otrok, govorjenje in Oliverjeva pesem v bližini, slišiš skoraj tišino pod gladino,« je poetično zapisala o spominih.

Poleti najdeta tudi čas za raziskovanje slovenskih lepot in piknike na domačem vrtu, za katerega skupaj skrbita že peto leto. »To je najin vrt, ki ga je Marko imel, še preden sem se preselila k njemu, ker se on ni hotel k meni v Ljubljano,« navihano razlaga in ponosno kaže čudovito cvetje in zelenjavo, ki rastejo za njuno hiško. Do vhoda vodijo stopnice za hišo, ki poskrbijo še za kondicijo. »Večji del vrta je spodaj, en del na hribu. Trenirava nožne mišice gor in dol,« se smeji čila triinsedemdesetletnica.

Cvetijo ji kaktusi ... FOTO: osebni arhiv/facebook