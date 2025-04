Vozniki, pozor! Policisti in redarji napovedali maraton merjenja hitrosti

Agencija za varnost prometa skupaj s policisti in občinskimi redarji danes začenja nacionalno preventivno akcijo Hitrost, v okviru katere bodo policisti in občinski redarji vse do nedelje preverjali hitrost voznikov. V sredo bo v vseh državah EU potekal tudi Roadpolov maraton merjenja hitrosti.

Leta 2024 se je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah zgodilo 3809 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 30 ljudi, 403 pa so se huje poškodovali. Prav neprilagojena hitrost je pri nas tudi najpogostejši vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom in huje poškodovanimi. Delež prometnih nesreč, do katerih pride zaradi neprilagojene hitrosti, se sicer v zadnjih petih letih v Sloveniji giblje okoli 18 odstotkov vseh nesreč, so na agenciji navedli v sporočilu za javnost.

Ne »prometna nesreča«, ampak »trčenje«

Po navedbah direktorice Agencije za varnost prometa Simone Felser želijo z akcijo Hitrost voznike ozaveščati o varnejši vožnji, še posebno na območjih šol, vrtcev in igrišč, »kjer je dosledno spoštovanje hitrosti nujno za varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu«. Tudi po njenem opozorilu je bila neprilagojena hitrost v zadnjem desetletju vzrok za skoraj 40 odstotkov hudih in smrtnih prometnih nesreč na slovenskih cestah.

Danes agencija skupaj z Zavodom Varna pot začenja tudi kampanjo ozaveščanja o predlogu spremembe terminologije iz »prometna nesreča« v »trk« ali »trčenje«, kadar gre za posledico zavestnega neodgovornega ravnanja zaradi prehitre vožnje, alkohola ali drog.

V četrtek bodo številni slovenski strokovnjaki s področja varnosti v prometu na okrogli mizi razpravljali tudi na temo Prometna nesreča ni nesreča.