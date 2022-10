IZ TURČIJE

V Slovenijo je Ali Kemal Sossa prinesel barve

Njegova zgodba je zelo pomembna za ta čas in prostor, ker nosi globoka sporočila o sprejemanju, sožitju, pogumu, ljubezni in uresničevanju otroških sanj, saj je svojevrsten fenomen, ki mu je uspelo premagati številne predsodke, in to z nasmehom na obrazu. Slovencem je odprl oči, spisal poglavje o uspehu in med nas razlil na stotine barvnih odtenkov, saj pravi, da živimo na najlepšem koščku sveta.