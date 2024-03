Tri generacije na odru (Suzy)

Redke so priložnosti, ko lahko ob istem času, na istem mestu vidimo nastopiti kar tri generacije iste družine. Na waldorfski šoli so za to poskrbeli Dolinarjevi. Ana Dolinar Horvat in njen oče Janez, lastnik enega najbolj prepoznavnih radijskih glasov, sta se v okviru šolske predstave izkazala v vlogi voditeljev.

Sin oziroma vnuk Lun pa je suvereno nastopil in potrdil ugotovitev, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Že priprave na ta trenutek so bile navdihujoče, saj še nikoli doslej niso doživeli česa tako edinstvenega. Sicer so vajeni občinstva, saj tudi doma prikazujejo uprizoritve, pri katerih sodelujejo vsi člani družine, ki se jim tokrat niso pridružili na odru.

To je bila ekskluzivna priložnost za uživanje ob spremljanju legende pri delu, ob tem pa navdušuje, da bo Janez že čez dober mesec praznoval častitljivih 70 let življenja.