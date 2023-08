To so novi zmagovalci znane slovenske prireditve Pokaži, kaj znaš (Suzy)

V Dobju, eni od najmanjših slovenskih občin na Kozjanskem, že pol stoletja pripravljajo prireditev Pokaži, kaj znaš, ki je bila letos že petdeseta po vrsti. Na njej so svojo glasbeno pot začeli številni danes uspešni ansambli – Modrijani, Vesele Štajerke, Mladi korenjaki, Polka punce, ansambel Simona Gajška, Unikat in mnogi drugi. Letos se je v Dobju predstavilo novih 24 mladih glasbenih talentov, štirje ansambli in 17 posameznikov.

Ansambel Gašperja Mirnika

Popolni zmagovalec petdesete prireditve Pokaži, kaj znaš je postal mlad ansambel Gašperja Mirnika, ki je prepričal tako strokovno komisijo, v kateri so bili tako glasbenik Brane Klavžar, pisec besedil Matej Trstenjak in profesor trobente na Glasbeni šoli Celje Miro Majcen, kot občinstvo.

Nik Baškovč je bil po mnenju strokovne komisije najboljši harmonikar. FOTO: Kulturno društvo Dobje

Ansambel sestavljajo harmonikar Gašper Mirnik, mlada pevka Tia Prah, ki igra tudi flavto, kitarist Jaka Bobek in baritonist Tim Mogu. Letos so že nastopili na festivalu v Števerjanu, sprejeti so še na Ptujski festival, kar pomeni, da so mladi glasbeniki, ki prihajajo z Ljubečne pri Celju, že vajeni velikih odrov. Poleg njih so v Dobju nastopili še ansambli Dobra volja, Štajerski veseljaki in ansambel Trio, od posameznikov Gašper Mirnik, Sinja Gračnar, Tijan Perc Marinšek, Mihael Grosek, Jerneja Salobir, Matevž Perc, Miha Mastnak, Lina Oset, Tobija Gajšek in Martin Planinšek, brata Žiga in Luka Klenovšek, Zlatko Nemec, Maj Obrez, Julija Bobek, Matic Salobir, Marija Grosek, Martin Gračnar in Nik Baškovč. Slednji je na koncu prejel plaketo Franca Salobirja, začetnika omenjene prireditve in dolgoletnega župana Dobja, ki so jo letos najboljšemu posamezniku podelili prvič.

Med solisti najboljša Julija Bobek

Po mnenju občinstva je bila med solisti najboljša Julija Bobek, ki je na harmoniko zaigrala Morsko pravljico, strokovno komisijo je prepričala Sinja Gračnar, ki je na harmoniko zaigrala pesem S polko v svet. Minuli vikend se je udeležila tudi srečanja harmonikarjev v Zamostecu pri Sodražici, kjer je prav tako že drugič zapored osvojila pokal Urška.

Julija Bobek je prepričala občinstvo. FOTO: Kulturno društvo Dobje

»Rad bi čestital organizatorjem, da jim je uspelo to prireditev pripeljati do tako visoke obletnice. V preteklosti sem od glasbenikov velikokrat slišal o Pokaži, kaj znaš, letos prvič pa sem bil v Dobju kot član strokovne komisije,« je povedal Matej Trstenjak. »V veselje mi je bilo poslušati nadobudne glasbenike, ki se v veliki meri še razvijajo – in prav je tako. Po tej poti so že šli danes mnogi znani muzikantje. Tudi letos se je predstavilo lepo število mladih talentov, nekaj celo takšnih, ki so prvič stopili na tekmovalni oder. Pohvalno, saj je nekje treba začeti, pri nekaterih je bilo opazno, da so že vešči nastopiti na takih prireditvah. Vsem naj bo ta prireditev spodbuda za naprej.«

Komisija se je soglasno odločila, kdo si zasluži letošnje pokale. V Dobju pa je bilo luštno celo po končanem uradnem delu, saj so za veselo razpoloženje skrbeli člani ansambla Zaka' pa ne ter pevka Manca Špik.

Manca Špik se je pred nastopom družila z domačimi gasilci in člani KD Dobje. FOTO: Kulturno društvo Dobje

Sinja Gračnar je bila najboljša med posamezniki po mnenju strokovne komisije. FOTO: Kulturno društvo Dobje