Tjaša Hrovat Steklasa je pela na tisoč porokah (Suzy)

Najuspešnejši glasbeni dvojec pri nas, zakonca Tjaša Hrovat Steklasa in Uroš Steklasa, sta v teh dneh praznovala peto obletnico poroke. To sta storila kar čez lužo, natančneje v New Yorku, obisk katerega je bila Tjašina velika želja, njen najdražji pa ji jo je izpolnil. Glasbenika sta v ZDA odpotovala brez dveletne hčerkice Lori, si vzela čas za romantiko in si odpočila od glasbenih projektov, ki jih v zadnjem obdobju ni bilo malo.

Peto obletnico poroke sta proslavila v New Yorku.

Začela se je tudi sezona porok, na katerih Tjaša in Uroš pojeta vsak konec tedna od aprila do oktobra. Lanska sezona je bila zanju rekordna in videti je, da bo letošnja še bolj pestra. Zakonca sta namreč nedavno podrla osebni rekord in v eni soboti nastopila na kar šestih porokah. »V enem dnevu sva prevozila 500 kilometrov. A to je najina služba in ravno zaradi vseh ljudi je tako čudovita,« je povedala Tjaša, ki je doslej zapela na tisoč porokah, kar se ji zdi neverjetna številka.