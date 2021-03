Tisoč cvetov za tisoč rožic

Če so okoli njega srečne ženske, je srečen tudi sam, pravi Marko.

"Samo ljubezen nas lahko reši."

Eden najbolj priljubljenih raperjev na naših tlehin zimzeleni popevkarsta ob dnevu žena presenetila delavke in varovanke mariborskega doma upokojencev Doma Danice Vogrinec ter jih razveselila s pesmijo in rdečimi nageljni.Kar tisoč cvetov sta razdelila, z njimi pa ženskam zvabila nasmešek na obraz – in prav ta je poplačal njun trud.»Samo ljubezen nas lahko reši,« pravi Emkej, ki je za širjenje ljubezni pripravljen vstati tudi sredi noči, kot je to storil na letošnji 8. marec. Če so okoli njega srečne ženske, je srečen tudi sam, zato je bilo njegovo srce polno radosti. S tem pa se je še kako strinjal Lado.»Spoštujem ženske vsak dan, za mojo ženo je 8. marec vsak teden, že več kot 30 let!« je dodal šarmantnež, ko se je po nastopu vračal k svoji izbranki. Emkej pa se je, ko sta razdelila nageljne, odpravil naravnost k mami, znani mariborski cvetličarki, med njene rožice na jutranjo kavo.