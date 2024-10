Po sedmih pravljičnih letih se obeta novo poglavje za slovensko smučanje. Na mesto trenerja se namreč vrača snovalec velikih uspehov Andrea Massi. Njegova nekdanja junakinja in srčna izbranka Tina Maze ni mogla skriti navdušenja, da bodo sedaj kot družina nizali zmagoslavja. Ob tem se zaveda, da partnerja in očeta hčerke Anouk ne bo veliko doma, vendar jim to ne predstavlja ovire. Naša šampionka se zaveda, koliko odrekanja je potrebnega za uresničitev zadanih si načrtov in borbo za sam vrh. Pravi, da se tisti, ki so dlje narazen, še bolj pogrešajo in ugotovijo, koliko jim v resnici pomeni lju...