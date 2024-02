Taoistična vaja: Orel (SUZY)

Orel v letu v taoizmu simbolizira duha zaradi tišine, vedrine in nevidnosti, hkrati pa je orel dober lovec. Vzleta brez napora, leti visoko in z ostrim pogledom ničesar ne prezre. Njegove lastnosti so inteligentnost, budnost in lahkotnost. Povezan je z elementom kovine, zato vaja spodbuja pljuča, kožo in debelo črevo. Učinkovito premaguje depresijo, melanholijo, brezup, ki so lahko posledica težav s pljuči ali jih povzročajo.

Vaja pomaga pri astmi in težavah s kožo. Orel ima velika razširjena krila in leta s široko odprtimi očmi. Stojte mirno in pokončno, nekajkrat vdihnite in si predstavljajte, da ste orel. Ko ga začutite, počasi hodite z rokami, sklenjenimi za hrbtom in malce odmaknjenimi od telesa. Predstavljajte si, da lahko letite, nedotakljivi ste in božanski. Telo je sproščeno, duh in oči budni, tako vidite vse, a se na nič ne osredotočite. Vztrajajte, dokler vam misli ne začnejo begati. Tedaj prekinite in začnite znova. Vajo je najbolje izvajati na prostem po večerji.