Tanja Žagar je rojena z ascendentom v tehtnici, ki jo poznamo kot umirjeno znamenje, ki išče harmonijo in ne mara sprememb. Da je pevka veliko bolj živahna, družabna, aktivna, zgovorna, skrbi njena vladarica Venera, ki je v poskočnih dvojčkih, v 9. hiši, kar kaže njeno vseživljenjsko radovednost in željo odkrivati nove stvari, tuje dežele in kulture, pridobivanje novega znanja in izkušenj. Je v trigonu z Marsom, kar ji daje energijo in zanos, a tudi v opoziciji z Uranom, kar nosi nemir in stres, nenehno spreminjanje okoliščin. Težko se umiri in najti mora ventil, ki ji pri tem pomaga. Sonce j...