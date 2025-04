Presenetljiva odločitev Cate Blanchett: »Mislim resno!«

Avstralska zvezdnica 55-letna Cate Blanchett je v zadnjem intervjuju povedala, da je resna glede opustitve igralske kariere in dejala, da se včasih z oklevanjem imenuje igralka.

V pogovoru za Radio Times je poudarila, da je še veliko stvari, ki bi jih rada storila v življenju in dodala: »Moja družina pogosto zavija z očmi, ko povem, da se bom umaknila z igralskega sveta, ampak mislim resno. Resna sem glede opustitve igranja.«

Ni pa navedla točnega datuma za ta korak in ne zadnjega projekta.

Nedavno je zaključila delo producentke v igri The Seagull (Galeb) v londonskem gledališču Barbican na West Endu.

Prav tako ima v načrtu dva filmska projekta: futuristični akcijski triler Alpha Gang in drama Father, Mother, Sister, Brother, kjer bo nastopila ob Adamu Driverju, film naj bi bil na ogled še letos.

Blanchettova je skozi svojo kariero prejela vrsto nagrad in postala priljubljeno ime zaradi vlog v filmih Gospodar prstanov, Elizabeta: Zlata doba, Nenavaden primer Benjamina Buttona, Tár in Oceanovih osem.

V svoji karieri je bila osemkrat nominirana za oskarja, dvakrat ga je tudi prejela. Prvega leta 2005 za najboljšo stransko igralko v filmu Letalec, drugega pa leta 2014 za najboljšo glavno igralko v filmu Otožna Jasmine.

V zadnjih letih je Blanchettova začela sprejemati bolj zabavne vloge, vključno z nastopom v glasbenem videu This Girl is Crying In Her Latte skupine Sparks.

Leta 2024 je sodelovala pri nekaj ne najbolj uspešnih projektih, saj je Borderlands, adaptacija videoigre dosegla nizke zaslužke, medtem ko je serija Disclaimer na Apple TV+ prejela povprečne ocene in gledanost.

Svoje dvome o prihodnosti v zabavni industriji je v pogovoru za Vanity Fair izrazila že leta 2023, ko je dejala: »Ne pojavljajo se občasno, nenehno so tu. Vsak dan, zagotovo pa vsak teden,« piše The Sun.