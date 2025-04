Teden z Luno: astrološko bo velikonočni ponedeljek naporen dan

Sobota, 19. 4. Marsov trigon na Neptun prinaša boj za ideale, tudi več ustvarjalne energije, sočutne bitke in duhovne prodornosti. Luna v kozorogu zahteva od nas, da smo kljub praznikom pridni, čisti, urejeni.

Nedelja, 20. 4. Luna v kozorogu bo imela predvsem spodbudne aspekte, tako bo velika noč v lepih, stabilnih energijah. Venerin sekstil na Uran prinaša družabnost in vznemirjenje, pripravljenost za smeh in dobro voljo. Merkurjev sekstil s Plutonom možnost, da vidimo stvari, kot so, če nam je to všeč ali ne. Noč na ponedeljek prinaša velik šok, agresijo.

Ponedeljek, 21. 4. Astrološko bo velikonočni ponedeljek naporen dan. Že noč zna biti izjemno naporna, izvemo lahko novice o agresiji. Težje bomo spali. Čez dan se energija nekoliko umiri, toda še vedno bo v zraku malo strahu in negotovosti.

Torek, 22. 4. Še en dan z Luno v vodnarju je pred nami, a je videti prijetnejši. Vse do enih nas bosta vodila zaupanje, optimizem, pozneje želja po povezovanju in okrepljena radovednost. V večernih urah bo več nemira in želje po svobodi.

Sreda, 23. 4. Luna v ribah nas pomiri. Toda ker je Sonce v kvadratu s Plutonom, imamo lahko še vedno grenak priokus zaradi pritiskov, ki prihajajo od avtoritet. Je pa Venera že zelo blizu severnega vozla, tako se kljub vsemu lahko naredijo koraki naprej v iskanju miru.

Četrtek, 24. 4. Venera se bliža konjunkciji s Saturnom blizu severnega vozla, v zraku bodo treznost, premišljenost, iskanje dolgoročnih rešitev in miru. Na zasebni ravni se naučimo ceniti ljudi, ki ostajajo ob nas ne glede na zunanje okoliščine.

Petek, 25. 4. Noč na petek nosi nekaj teže in razčiščevanja v odnose. Od pol desetih dopoldne bo vsak trenutek več energije, saj bo Luna že v ovnu in nas rinila, da se premaknemo, aktiviramo, postavimo zase.

Sobota, 26. 4. Smo pred mlajem, ni še čas za nove začetke, kljub spodbudam Lune v ovnu je pa prav, da se nanje pripravimo, naredimo pomembne korake, da bo z novim tednom vse lažje. Marsova opozicija s Plutonom, ki je bila spodbujena že v ponedeljkovem zadnjem krajcu, se dovrši in lahko doživimo epilog agresivnosti in napetosti.

Nedelja, 27. 4. Luna iz bika spet oživlja opozicijo Marsa in Plutona in nosi več napete energije, sovražne nastrojenosti. Ker bo mlaj šele v večernih urah, nas zna vse to močno utruditi in bomo potrebovali več miru, počitka. Dan mlaja je vedno tudi dan, ko v sebi kreiramo nov začetek.