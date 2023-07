Par, ki se je spoznal na snemanju serije Igra prestolov, je pred kratkim dobil še hčerkico, ki se je pridružila dobri dve leti staremu bratcu. Igralka, ki je igrala divjakinjo Ygritte, in igralec, ki je upodabljal Jona Snowa, sta se zaljubila na ledenikih Islandije in sta nerazdružljiva že dvanajst let. Šestintridesetletnika imata zelo zanimive prednike. Rose Eleanor Arbuthnot-Leslie je rojena na Škotskem, odraščala pa je na gradu Lickleyhead, ki je bil dom njenih prednikov. Tako njen oče kot mama izhajata iz pomembne plemiške družine, njena mama je celo potomka kralja Karla II. Njena družina...