Sporočilo ob koncu tedna: Vrnite se k preprostosti

Najmogočnejša senca v svoji največji veličini, globini in razsežnosti se je dvignila iz teme. Za trenutek bo preplavila tudi vas. V tem času bodo aktivni vsi strahovi, ki jih boste deležni skozi projekcije drugih, zato si namenite nekaj časa za odmik in notranji vpogled vase. Vedite eno: mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost za svoja občutja, odzive in zaznave ter sprejemamo odločitve o tem, kako bomo živeli.

Zaupajte temu, kar čutite, in se povezujte s sabo. Če se vaša prijateljstva zdijo starejšim prijateljem ali družinskim članom čudna, naj vas ne zmoti njihova sodba. Morda boste imeli celo občutek, da živali ali druga bitja laže razumete kot ljudi. Razvijanje intuicije do bolj subtilne stopnje, prijateljstvo z živalmi, rastlinami, iskanje pristnosti in podpore v naravnem svetu je enako, kot je v svetu ljudi in tehnologije. Povežite se s svojim notranjim jazom. Vedite, da iščete odgovore, ki so v resnici že v vas, in da pot, ki jo premagujete, ni lahka. Ne uporabljajte več nepotrebne napredne tehnologije, ki vas na neki ravni dela odvisne, in prenehajte pojasnjevati, nehajte se boriti, braniti, iskati krivca, se opravičevati. Prenehajte biti v nenehni drami s sabo in poslušajte šepet svoje duše. Čas je drugačen in kaže, da si boste morali vzeti veliko več časa zase, da začutite utrip svojega srca. Ne bojte se prositi za pomoč, naredite spremembe v urniku, pozabite na zadovoljevanje potreb in pričakovanja drugih in se odpovejte bolečini in negativnemu samogovoru, ki vam razlaga, da je vse grozno, brezizhodno in se nič ne da. Sprejemajte sporočila in delajte na tem, da 'slišite' misli drug drugega, preden se te razvijejo v besede.

Sčasoma boste razumeli te tihe načine komuniciranja in spoznali resnico svojega pripadanja starim načinom delovanja. Vrnite se k preprostosti. Vedite, da vsa bitja – rastline, živali in eterična bitja – lahko veliko delijo z vami. Naj bo vaš fokus samo na trenutku, tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotni in zavestno prisotni.