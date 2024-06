Slovenska voditeljica pobegnila v vročo Španijo (Suzy)

Nataša Gavranić je bila osem let eden najbolj znanih obrazov športnega programa Pop TV, zdaj pa je voditeljica oddaje V prvi vrsti in pomembna članica ekipe športne televizije Arena Sport. V zadnjih letih je dokazala, da športno novinarstvo že dolgo ni samo v domeni moških, ko pa se ne ukvarja s športnimi temami, čas najraje preživlja s svojimi najdražjimi. Z družino marsikateri prost dan oziroma teden izkoristijo za izlet ali potovanje, na katerih zbirajo nepozabne spomine.

Voditeljica in njen srčni izbranec Blaž Jarc ter njuna otroka, sin Gal in hči Sara, so nedavno odpotovali v vročo Španijo, natančneje na Malorko, kjer so se med drugim potepali po polotoku Formentor, na vrhu strmega klifa občudovali svetilnik in si ogledali najsevernejšo točko otoka. Simpatična voditeljica, ki bo 29. junija praznovala 34 let, ob tem ni skrivala navdušenja nad čudovitimi razgledi, njeni spletni prijatelji pa so bili očarani nad družinskimi fotografijami.