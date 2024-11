Shana Flogie: Treba je skozi temo, da bi našli sebe (Suzy)

Zdaj se naša duša spominja priprave na globoko in temeljno preobrazbo, ki jo lahko primerjamo z alkimijo – procesom, v katerem se surove, neobdelane snovi pretvorijo v čisto zlato. Vse to se je odvijalo ob prehodu iz oktobra, zdaj se v prvih dneh novembra premikamo skozi ovoj kokona transformacije. V duhovnem smislu je šla ta alkimija skozi fazo teme, soočenje z najglobljimi deli sebe, sencami, ki smo jih morda dolgo potiskali na stran ali se jim morda izogibali. Preobrazba ni nikoli lahkotna, saj nas vedno povabi, da stopimo v neznano, v globine svojih čustev, ran, strahov in omejitev. Najti...