Sebastian šel po nove spomine na Japonsko (Suzy)

Čeprav je za pevcem in plesalcem Sebastianom izjemno pestro leto, v katerem je z veliko produkcijo obeležil dve desetletji delovanja svoje plesne šole, o kateri z ekipo ustvarjalcev trenutno pripravlja dokumentarni film, simpatični Mariborčan enostavno ne more biti pri miru. Veliki ljubitelj potovanj je sredi letošnjega poletja na Baliju preživel najdaljši dopust v življenju, pred dnevi pa jo je zopet popihal na drug konec sveta – v deželo vzhajajočega sonca.

Sebastianova prva in prava ljubezen so potovanja. FOTO: facebook

Pred obiskom Japonske nam je zaupal, da se tja odpravlja za dobra dva tedna, v tem času pa si želi čim več raziskati in doživeti. »Danes se dobro zavedam, da so v življenju pomembni spomini,« je trdno prepričan naš pevec in plesalec, ki je prepotoval dobršen del sveta, Japonska pa bo 53. država, ki jo je obiskal.