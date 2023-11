Sebastian, Bepop in Tina Trstenjak brbotajoči topli kopeli (Suzy)

Vedno bolj priljubljeno je kakovostno preživljanje prostega časa v skupini. Tudi pevska naveza Sebastiana in skupine Bepop se je odločila za t. i. tim bilding. Odpravili so se v toplice, kjer je za varnost poskrbela olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki je pazila predvsem, da se jim ne bi kakšen nenapovedani oboževalec preveč približal. Razvajali so se z nego telesa, na obraze so si poveznili osvežilne maske, se pogreli v brbotajoči topli kopeli in zadovoljili brbončice z izbranimi dobrotami. Predvsem pa so se ogromno smejali in zabavali, kar je ob obilici vsakodnevnega stresa najboljša terapija. Domov so se vrnili prerojeni, komaj pa čakajo naslednje priložnosti, ko bodo lahko ponovili predajanje užitkom na visoki ravni, kot so nam sami namignili.