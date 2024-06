Sanjski dan mladega milijarderja (Suzy)

Britanski kraljevi dogodek leta je zbral vso modrokrvno smetano domovine. Poročil se je namreč Hugh Grosvenor, sedmi vojvoda westminstrski, ki je eden najbogatejših Britancev, pod palcem ima namreč skoraj 12 milijard evrov. Za družico si je izbral Olivio Henson, poslovno žensko, ki jo je pritegnilo, da mladi vojvoda raje živi mirno življenje kot menjava ženske, se zabava in čas preživlja na jahtah. Čeprav si bosta to lahko privoščila, si ekscesov še vedno ne želita, pravita.

