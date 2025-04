Boštjan Romih slavi! Še zadnjič 40 (Suzy)

Če imaš tako krasne sodelavce in prijatelje, potem je življenje bistveno lažje. S tem se lahko pohvali Boštjan Romih, ki so ga popolnoma nepripravljenega presenetili na prav poseben dan. Radijski in televizijski voditelj je na življenjsko ogrlico nanizal še poslednjo cifro v peti dekadi. Seveda rojstnodnevno slavje ni minilo brez okusne torte in svečke v obliki številke 49.

Neustrašno in s prešernim nasmeškom na obrazu je zakorakal proti abrahamu in mu hkrati obljublja, da se ga prav nič ne boji. Je v odlični telesni kondiciji, zagnanosti do dela mu tudi ne manjka. Da vstopa v drugo polovico poti, nakazujejo srebrne niti na glavi, znak šarmantnosti in modrosti.

Dveh značilnosti ljubljenca slovenskega občinstva, saj pred ekrani ni ženice, ki si ga ne bi želela za zeta.