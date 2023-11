Rok in Tjaša Perko: Po poletje v Barcelono! (Suzy)

Da indijansko poletje še kar traja, dokazuje družina Perko, saj so se Rok, Tjaša, Izak Svarun in Oskar odpravili v katalonsko prestolnico, ki je znana po skorajda večnem soncu. V Barceloni so tako uživali na plaži, raziskovali parke in mestne ulice ter se prepričali, da slavna Gaudíjeva mojstrovina Sagrada Familia še vedno ni končana. Krompirjeve počitnice so sploh posebne, ko jih lahko preživiš v družbi tistih, ki jih imaš najraje, kar je zlasti zabavno, ko so otroci dovolj veliki, da v svoje roke prevzamejo fotografiranje. »Ko za kamero stojijo tvoji otroci, si pač tiho in ubogaš navodila,« se šali kaskaderka, ki je pridno pozirala v družbi moža in si po ukazu svojih malih fantov nadela nadvse resen izraz.