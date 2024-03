Regrat prinaša zdravje, srečo in kulinarične užitke (Suzy)

Ali ste vedeli, da regratovi listi vsebujejo več kalcija kot mleko, več železa kot špinača, več vitamina A kot korenje in kar 70-krat več vitamina C kot pomaranča? Regrat je bogat tudi z vitamini B1 in B2, E, kalijem, magnezijem in folno kislino ter je odlična podpora pri spomladanskem razstrupljanju ledvic in jeter. Regratov cvet je simbol otroške igrive narave, zato ne pozabite upihniti vsaj ene regratove lučke na leto: če vam uspe v veter spihati vsa semena z enim pihom, se vam bo želja zagotovo izpolnila. Simbol trdoživosti, vztrajnosti in prilagodljivosti Ker raste v vseh vrstah tal, tu...